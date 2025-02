Nuevo aumento: cuánto cobrarán por hora las empleadas domésticas en Neuquén y Río Negro

"Las negociaciones duraron casi un mes y medio para llegar a acordar un 6% en dos tramos el año pasado, y ahora fueron discutidas las negociaciones, en la cual nosotros en noviembre ya perdimos, porque no nos dieron aumento, y se logró un aumento de diciembre y enero. Nosotros hemos planteado que todos los gremios han llegado a un acuerdo y no se lo han homologado, pero lo han pagado los aumentos a todos los obreros", explicó la secretaria general del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico (SiPeSeDo) en Río Negro y Neuquén, Sonia Kopprio.

Kopprio señaló que fueron difíciles las negociaciones, por eso firmó en disconformidad, por considerarlo insuficiente. "Nosotros lo vimos insuficiente, porque nos dan acumulativo con el sueldo de octubre, el 1,3% para diciembre, y acumulativo con el sueldo de diciembre, para enero, con el sueldo de diciembre acumulativo, el 1,2%. No llegamos ni siquiera a la inflación al 2,7, y he visto en medios que han publicado el 2,6. es el 2,5%", dijo en diálogo con LU5.

Empleadas domésticas. Sueldo.jpg Finalmente, se confirmó por Boletín Oficial el aumento para empleadas domésticas.

En este contexto, la referente del sindicato indicó que la tabla del último sueldo de enero, una trabajadora en ocho horas, quedan $349.500 y la hora no llega ni a $3.000. "Es una vergüenza, pero quiero aclarar, el valor ahora que sale en la escala, es para liquidar un sueldo cuando una empleada trabaja cuatro horas todos los días mensual, cinco horas todos los días mensual. Si trabaja seis horas mensual todos los días, le tiene que pagar un jornal completo de ocho horas", explicó.

Asimismo, detalló que "la ley lo dice, pero lo toman para pagarle a una empleada, a una compañera que va a trabajar una vez, dos veces, o cada quince días limpió una casa, y hoy no come, ni con cinco mil, ni con ocho mil. A muchas no le conviene, no le cubre ni el pasaje. Porque trasladarse, ir a limpiar un día, tres, cuatro horas, que te exigen que hagas todo corriendo, y te quieren dar cuatro, cinco mil pesos, no te conviene ir a trabajar".

Respecto de los aumentos, afirmó que muchos empleadores seguramente estarán liquidando pero otros están esperando que salga la homologación. "Así que se ha demorado mucho la firma de las actas, pero por más que la firmemos, si no sale la resolución homologada, que la del Ministerio de Trabajo, y sale la resolución en boletín oficial, hay empleadores que no lo quieren pagar, los aumentos", finalizó.