Planes de ahorro en Neuquén: Protección al Consumidor intervino por las subas en las cuotas

El director del organismo, Pablo Tomasini, sugirió a los usuarios que “lean la letra chica de los contratos, ya que las empresas no mencionan las cláusulas de aumento, pero en el acuerdo está”. Y explicó que los valores aumentados en los planes de vehículos se dan por “el aumento de exportaciones y demanda de vehículos, es el motivo por el cual se encarece el precio de los autos, siendo un tema de macroeconomía que afecta a la ciudadanía, realmente.”

En la nota enviada por el organismo, se manifestó el incremento desmedido en los planes -por la aplicación abrupta y a su vez la baja de producción automotriz que encarece el producto o lo saca del mercado- sin el consentimiento del usuario, pero a la vez manteniendo el contrato. De tal manera que, en algunos casos, las subas han sido mayores de los índices de inflación.

Pablo Tomasini - Defensa Consumidor Neuquen

También se destacó que es necesario preservar los sistemas de planes de ahorro, como herramienta social para la adquisición de bienes durables de la ciudadanía y se expuso que la medida que se intenta proponer es para resguardar la capacidad de pago y cumplimiento de las obligaciones asumidas por los suscriptores que, sin ellos, el sistema no sería viable de continuar aplicándose.

La situación de los damnificados por planes de ahorro

Neuquinos autoconvocados por el desmedido aumento de las cuotas en los planes de ahorro para autos cero kilómetro presentaron una demanda colectiva y todavía esperan respuestas y un resarcimiento económico. En Neuquén capital son 250 personas las damnificadas y en la provincia alcanzan las 4.000.

planes de ahorro.jpg

Pablo Insulza, uno de los damnificados, contó en LU5 que desde el 2018 empezaron los aumentos desmedidos y que ya se había formado un grupo de autoconvocados. "Me contacté con un grupo de autoconvocados acá en Neuquén con el cual hemos llegado a una cautelar, pero todavía no está resuelta y ya pasaron aproximadamente seis años. Estamos buscando una solución", explicó.

"Yo en mi caso entré con una Volkswagen Suran, terminé de pagar las cuotas, pero nos queda la cautelar. En su momento tenías abogados llamándote insistentemente que tenías que pagar la cautelar y no alcancé a pagar en su totalidad, quedó un resto y eso va generando intereses y hasta que no esté resuelto va a seguir generando intereses", contó sobre su situación en particular.

Reclamo-por-planes-de-ahorro-autos-Fiat Sebastián Fariña Petersen

Con respecto a los valores de las cuotas, ejemplificó que comenzó pagando cuotas de $3.500 en el 2016 y su última cuota en el 2023 fue de 120.000, pero que hoy muchos compañeros del grupo "están pagando alrededor de 400, 500 mil pesos dependiendo el modelo de vehículo".

"Lo más triste es que las automotrices, las concesionarias, siguen vendiendo el mismo plan y a la gente no se le explica. Por eso una de las causas que se inició en la demanda colectiva es por la publicidad engañosa, porque en muchos casos se pone el año seguro donde te congelan una cuota, pero no te dicen que a partir de la cuota número 13 vos vas a tener que pagar lo que no pagaste en el año, con un interés obviamente", advirtió sobre el reclamo que llevan adelante.