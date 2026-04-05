Plaza Huincul: con resultados que alientan, producen frutillas en hidroponía

Se realiza en una chacra experimental del municipio. El proyecto cuenta con apoyo del Centro PyME ADENEU y de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE).

Con resultados que combinan innovación tecnológica, desarrollo local y generación de empleo, se concretó el proyecto “Desarrollo y transferencia de tecnología del cultivo de frutilla en hidroponía en Cutral Co – Plaza Huincul para el desarrollo social y económico de la región”, una iniciativa que obtuvo financiamiento de los Proyectos Federales de Innovación 2022.

El proyecto se enfocó en introducir el cultivo de frutilla mediante hidroponía como alternativa frente a las limitaciones del suelo árido patagónico, utilizando sustratos y soluciones nutritivas para optimizar el uso del agua y los fertilizantes. La iniciativa fue gestionada por el Centro PyME ADENEU junto al municipio local, con el acompañamiento de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) .

Desde la chacra experimental del vivero municipal, el intendente de Plaza Huincul , Claudio Larraza , destacó el crecimiento del emprendimiento y su impacto en el territorio al recordar que “este lugar, hace 25 meses, era un espacio prácticamente perdido. Hoy vemos el resultado del trabajo, la innovación y el compromiso. Felicito a quienes hacen posible esto todos los días y también invito a otros productores a sumarse, porque hay recursos y acompañamiento para hacerlo”.

Potencialidad de la producción

Por su parte, el secretario de ANIDE, Joaquín Perren, remarcó el valor de la articulación institucional: “Esta es una muestra concreta de la potencialidad del modelo de ciencia en territorio. La articulación entre el municipio, el Centro PyME ADENEU, la provincia y Nación permite generar soluciones reales, con capacidad de replicarse en otras localidades”, opinó.

En tanto, el coordinador de programas hortícolas y de frutas finas del Centro PyME ADENEU, Sebastián Núñez, explicó que el objetivo central de la experiencia es “generar información, evaluar rindes y determinar cuál es el mejor sistema productivo para luego transferir ese conocimiento al sector privado”.

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El técnico destacó que el cultivo ya atravesó una primera etapa productiva con resultados alentadores: “En los momentos de máxima demanda, con buena provisión de agua, el desarrollo fue muy bueno y estamos conformes con los resultados”. No obstante, señaló que se registraron algunas limitaciones vinculadas al suministro hídrico que impactaron en los rindes, lo que permitió ajustar el manejo del sistema.

Además, Núñez subrayó que actualmente se están comparando distintos tipos de sustratos para optimizar la producción: “Estamos trabajando principalmente con puzolana, un material disponible en la zona, y evaluándolo en paralelo con sustratos comerciales para analizar ventajas y definir estrategias de manejo”.

Infraestructura y desarrollo del sistema

En su primera etapa, el proyecto avanzó en la instalación de infraestructura clave para garantizar la producción. Se colocó una malla cortaviento de cuatro metros de altura para mitigar el impacto del clima característico de la estepa patagónica y se incorporó un container equipado que cumple funciones operativas y de soporte para el equipo de trabajo.

En función del contexto económico, se readecuó el esquema de financiamiento original, permitiendo proyectar la construcción del invernadero a futuro.

Durante la segunda etapa se completó el montaje del sistema productivo, incluyendo caballetes y cañerías de riego, y se efectuó la implantación del cultivo sobre sustrato de puzolana.

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Al cabo de estos meses, uno de los resultados más relevantes fue la formación de un equipo de trabajo integrado por cuatro mujeres de la zona, quienes adquirieron conocimientos técnicos en manejo de riego, fertilización, poda y plantación, consolidando capacidades locales en una actividad innovadora para la región.

A nivel productivo, las plantas ingresaron al invierno en condiciones óptimas, lo que permite proyectar buenos rendimientos para el próximo ciclo. En paralelo, la experiencia ya generó interés comercial por parte de actores locales, validando el potencial económico del cultivo.

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En este sentido, Núñez adelantó que el proyecto ya comienza a proyectar su transferencia: “Hay productores de la zona interesados en incorporar este sistema y próximamente se realizarán jornadas para mostrar el funcionamiento y compartir los resultados obtenidos”.