Cubrí mis ojos con tus manos: la primera novela de la periodista Natali Ruiz de Galarreta

Una novela sobre el amor, la identidad y el peso de la historia familiar. El debut literario de una periodista neuquina ya está en librerías.

Una historia de amor, identidad y los lazos que heredamos sin elegirlos. Esa es la esencia de la primera novela de la periodista y escritora Natali Ruiz de Galarreta, que acaba de publicarse y ya está disponible en librerías de Neuquén y Buenos Aires.

Nacida en Buenos Aires en 1992 y radicada en Neuquén, Natali es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Comahue y magíster por la Universidad de Salamanca. Periodista, consultora en comunicación y docente, hizo de la palabra su oficio desde siempre.

Pero la ficción era un territorio reservado para su intimidad y aunque escribía poemas y textos breves, nunca había escrito una novela. Eso cambió a fines de 2024, cuando un momento de transición personal la impulsó a sentarse a escribir en serio.

Tras un año de escritura y algunos meses más de edición, llegó el resultado: Cubrí mis ojos con tus manos. "Hace dos semanas me siento escritora. Antes no. Cuando tuve el libro en mis manos fue como decir: bueno, realmente se hizo realidad esto", contó en una entrevista en radio LU5.

De qué trata la obra

Cubrí mis ojos con tus manos es una novela sobre las complejidades del amor, la búsqueda de la identidad y una pregunta que late en cada página: ¿es posible superar los lazos de las historias que cargamos por el solo hecho de ser quienes somos y haber nacido donde nacimos?

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La novela tiene dos líneas argumentales que se alternan capítulo a capítulo. En el presente, sigue a una protagonista atravesando un vínculo amoroso complejo mientras intenta entenderse a sí misma. Intercalados con ese hilo, aparecen relatos que viajan hacia atrás en el tiempo —a principios del siglo XX, a mediados del siglo pasado— para contar las vidas de las mujeres de su linaje: su bisabuela, su abuela.

Para construir ese pasado, Natali se apoyó en su propia genealogía, en testimonios familiares y en una pequeña investigación de época. El resultado es una narración íntima que navega con suspenso entre la psique de la protagonista y esos pasajes históricos que se van intercalando. Una voz nueva en la literatura argentina, psicológicamente resonante y estructuralmente ambiciosa.

Dónde conseguir el libro

Por el momento la novela se consigue en dos librerías físicas: en Neuquén, en la librería Mala Palabra (Ministro González 63) y en Buenos Aires, en la librería Dunken (Ayacucho 357). También está disponible para compra online a través de Mercado Libre.

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Para Natali, tener el libro en papel era una instancia irrenunciable. "Quise tenerlo en físico, me parecía como el primer paso", explicó. Sin embargo, adelanta que más adelante podría estar disponible en formato digital para leer en Kindle, celular o computadora.

"Mi primer ideal es que la gente lo lea y que si hay alguien que resuene con la historia, que eso pueda hacer luz en alguien que haya vivido algo parecido o que esté atravesando una pregunta existencial como la que sucede en la historia", concluye.