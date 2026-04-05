Violento vuelco camino al lago Pellegrini: un vehículo se despistó y dio varios tumbos frente a la gruta de San Cayetano

El siniestro ocurrió esta mediodía y aún no se conocen las causas. El auto terminó fuera de la calzada tras una serie de tumbos. El estado de salud de un menor.

Un impactante accidente de tránsito se registró durante el mediodía de este domingo en el camino que conduce al lago Pellegrini, a la altura de la gruta de San Cayetano, en cercanías de la localidad de Cinco Saltos, Río Negro .

Según las primeras informaciones que pudo saber LM Neuquen , un vehículo que circulaba por la ruta se habría despistado por motivos que todavía no fueron determinados y terminó protagonizando una violenta secuencia de tumbos sobre la calzada y la banquina. La escena generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar en ese momento.

De acuerdo a la información oficial brindada por el Cuerpo de Seguridad Vial , el hecho fue reportado alrededor de las 12:18. Al arribar al lugar, el personal policial constató que un vehículo marca Ford, modelo Escort, color blanco, se encontraba volcado sobre su lateral derecho tras protagonizar un siniestro vial.

El rodado era conducido por una mujer de 34 años, domiciliada en la ciudad de Plottier, quien viajaba acompañada por su hijo de 12 años.

Accidente camino al lago Pellegrini: mordió la banquina

Según el testimonio de la conductora, el vuelco se produjo cuando circulaba por la Ruta Provincial 70 en dirección desde el lago Pellegrini hacia Cinco Saltos. En ese trayecto, perdió el control del vehículo tras morder la banquina, lo que desencadenó el despiste y posterior auto vuelco.

En el lugar trabajó personal de salud, que decidió trasladar al menor de edad a un centro médico para una evaluación más exhaustiva. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que no presentaba lesiones, llevando tranquilidad a la familia.

Por otro lado, se le realizó el test de alcoholemia a la conductora, el cual arrojó resultado negativo.

El siniestro generó preocupación en un sector muy transitado durante los fines de semana, especialmente por quienes se dirigen al lago Pellegrini, uno de los principales puntos recreativos de la región.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar las precauciones al circular por rutas provinciales, en especial en tramos donde la banquina puede resultar inestable y provocar este tipo de maniobras riesgosas.

El episodio ocurrió en un tramo muy transitado, especialmente durante los fines de semana, ya que conecta con uno de los principales puntos recreativos de la región. La referencia de la gruta de San Cayetano, un sitio conocido por los vecinos, permitió ubicar rápidamente el lugar del siniestro.

Accidente de tránsito en una ruta convulsionada

En el sector trabajaron equipos de emergencia y personal policial, quienes asistieron en el lugar y realizaron las primeras pericias para intentar establecer qué fue lo que provocó el despiste.

Mientras tanto, se recomienda circular con extrema precaución por la zona, debido a posibles demoras o reducción de calzada a raíz del operativo desplegado tras el accidente.