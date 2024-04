Polémica por la ampliación de horario en el Estado: qué dice ATE

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli aseguró este martes que la ampliación del horario de atención en la subsecretaría de Trabajo hasta las 20 horas fue un éxito y confirmó que pretenden extenderlo a otras oficinas públicas. Pero esa medida no cuenta con el apoyo del gremio ATE, desde donde aseguraron que para realizar un cambio de horarios se debe modificar el convenio colectivo de trabajo.

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE desmintió al ministro y dijo a LMNeuquén que lo que se instrumentó en la subsecretaría de Trabajo "no fue una ampliación de horario, sino un acuerdo entre dos o tres trabajadores a quienes les convenía en lo personal trabajar por la tarde".

Carlos-Quintriqueo.jpg El secretario General de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo.

El dirigente de ATE aseguró además que justamente la subsecretaría de Trabajo están en inconvenientes con los edificios alquilados en donde funciona por lo que aconsejó a Castelli a ocuparse de darle una solución. "Podría alquilar edificios acordes para que funcione la subsecretaria de Trabajo. El edificio de Rivadavia 58 tiene orden de desalojo, y el de la calle Mendoza pasando Alderete también tiene problemas con el alquiler", aseguró.

Quintriqueo dijo que en esa dependencia trabajan unos 300 empleados y que son "dos o tres" los que "van a ir a tomar a audiencias por la tarde". Además, recordó que fue el ex gobernador Jorge Sobisch el que había intentado hacer un desdoblamiento de los horarios laborales en el Estado por decreto y que tuvo que retroceder porque fue un "fracaso".

Horario de atención

"Hay lugares que ya funcionan operativamente así, por ejemplo en el EPAS o EPEN hay guardias las 24 horas y diferentes turnos, pero en la administración central no funciona porque a la tarde no tenés nada, no podés resolver", aseguró el dirigente y mencionó que por ejemplo todos los organismos nacionales como ANSES o PAMI, o los bancos funcionan por la mañana. "Sería ir a contramano", consideró.

subsecretaria de trabajo (1).jpg El ministro Lucas Castelli aseguró que buscará ampliar los horarios de atención en las dependencias de organismos estatales. Claudio Espinoza

Otra de las contras que le encontró Quintriqueo a esta posibilidad de que haya dos turnos en dependencias de la administración central del Estado es el aumento de los gastos y mencionó que si se avanza en ese sentido el Ejecutivo debería pagar el doble de servicios como gas, agua y luz.

"El ministro Castelli no tiene ni un acuerdo, sino que es un acuerdo personal con los trabajadores, a quienes por su organización familiar les conviene trabajar de tarde", aseguró e insistió en que para realizar un desdoblamiento de los turnos de la administración central se "requiere modificar los convenios colectivos de trabajo". "Y justamente él es la autoridad de aplicación así que debería saber el horario laboral que establece cada convenio por sector", afirmó.

El secretario general de ATE destacó que "¿los organismos están todos de mañana y que cualquier expediente que intentes mover deberá ser por la mañana. "Ellos deberían sentarse y abrir la convención colectiva para que además se puedan ir solucionando un montón de otras situaciones que venimos reclamando", concluyó.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia, había dicho este martes que el resultado de la ampliación del horario de atención hasta las 20 era "muy bueno".

SFP Lucas Castelli Ministro de Trabajo (7).JPG El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli. Sebastián Fariña Petersen

"Es una prueba piloto que estamos llevando desde la cartera, desde la subsecretaría de Trabajo. Es una acción que está en el marco de las políticas de administración que viene impulsando la Jefatura de Gabinete y uno de los lineamientos de eficiencia marcados por el gobernador Rolando Figueroa", explicó Castelli.

El ministro aseguró que la ampliación de horarios de atención permitirá la rapidez de la atención tanto en los reclamos como en las intervención que realiza la subsecretaría de Trabajo. "Que haya empleados hasta las 20 horas con una atención en mesa de entrada va a permitir mejorar la recepción de la documentación", indicó.