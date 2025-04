Por la guerra comercial, Rolando Figueroa propone un nuevo ajuste del Estado provincial

SFP Acto por obras de infraestuctura vial rutas pavimento calles (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Nosotros tenemos que tomar los recaudos para que eso no nos genere crisis. A veces se puede lograr, a veces no. Nosotros ahora estamos con una construcción muy fuerte para poder evitar que la crisis no sacuda. De hecho, no estamos quitando el pie del acelerador en las inversiones en obra pública, que eso es muy importante", afirmó.

Figueroa destacó la importancia de haber tomado la decisión de reducir gastos innecesarios del Estado durante su primer año a cargo del gobierno neuquino. Aclaró que en 2024 se logró una reducción de mil millones de dólares al reducir gastos superfluos y reordenar las cuentas públicas. " Si no hubiéramos hecho eso el primer año, hoy la realidad sería otra. No podríamos tener acceso al crédito, no podríamos pagar sueldo, etc. Entonces, con lo cual, fueron medidas muy acertadas", aseveró.

Al respecto también opinó el ministro de Economía, Producción e Industria de la Provincia, Guilermo Koenig, que destacó el acierto de haber generado ahorros para afrontar situaciones adversas. "El conflicto entre dos potencias nos está golpeando nuestras finanzas, bajó el precio del petróleo y eso afecta nuestros ingresos por regalías e impuestos relacionados a la productividad", dijo y agregó: "Fuimos prudentes en manejo de cosa pública, hemos generado reservas para afrontar estos ciclos, nos criticaron por tener dinero en plazo fijo y eso ha demostrado que fue una decisión para sostener situaciones no favorables".

Un nuevo ajuste para sobrellevar esta crisis

"Somos muy conscientes que esto nos impacta, es importante que la gente lo sepa", expresó Figueroa. "Nosotros estamos generando una reducción muy importante de gastos corrientes en el Estado nuevamente este año", dijo y agregó: "Les he pedido a los ministros que reduzcan un 12% a los gastos corrientes de cada ministerio y que reduzcan un porcentaje similar o algo superior en algunas empresas públicas".

SFP Acto por obras de infraestuctura vial rutas pavimento calles (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

Si esta proyección se cumple, el nuevo recorte de los ministerios y las empresas estatales neuquinas permitiría generar un saldo positivo de 200 millones de dólares. "Pero no es ahorro", aclaró Figueroa, ya que propone destinar esos fondos a garantizar la continuidad de las obras públicas, con la conectividad vial como uno de los principales ejemplos: "Estamos haciendo 600 kilómetros de asfalto en las rutas, es la mitad de todo lo que se asfaltó en la historia de Neuquén".

Para el gobernador, este nuevo recorte del gasto público apunta a "ordenar el Estado para poder redistribuir. Entonces, si no queremos bajar el nivel de obra pública, nosotros tenemos que acentuar a ver qué otro gasto innecesario existe en el Estado". En ese sentido, aclaró: "No estamos quitando el pie del acelerador en las inversiones en obra pública, que eso es muy importante".

El peso de petróleo las cuentas públicas

"Cuando vemos anuncios con la guerra comercial entre potencias mundiales, cuando vemos que imponen aranceles, se aumenta la producción de petróleo por parte de los países árabes tiende a disminuir el valor del petróleo lo vemos como algo que pasa en Estados Unidos, Europa o Arabia Saudita y en realidad tiene un fuerte impacto en lo que nos pasa a nosotros", expresó Figueroa.

Avenida Los Paraísos.png

Aunque la caída del precio internacional del barril de petróleo tiene un impacto directo en los ingresos de la provincia en materia de regalías, el gobernador recordó que la entrada de dinero a las arcas públicas no varía sólo por el contexto internacional. "El precio del petróleo depende, por un lado del valor internacional y por otro lado de la cotización de la moneda en nuestro país", dijo y agregó que su gabinete no puede interferir ni en el valor de las commodities ni en el tipo de cambio.

Sin embargo, señaló que hay otras variables en las que sí se puede trabajar para hacer frente a la crisis. "Sí estamos generando la posibilidad de suplir toda esa crisis en los precios a través de mayor producción o mejorar las cantidades, que a su vez nos va a hacer más competitivos para después cuando salgamos al mundo a poder competir con el GNL podamos llevar el proyecto adelante", afirmó.