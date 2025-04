Trump suspende la suba de aranceles por 90 días pero aplica un 125% para China

En este contexto, el presidente estadounidense explicó que considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y los aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos "he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”.

Embed

Así fue que tras el anuncio, las acciones de Wall Street se dispararon inmediatamente: el S&P 500 subió un 6,0% hasta los 5.281,44 puntos, rompiendo una racha de pérdidas brutal desde el anuncio de aranceles de Trump el “Día de la Liberación” de la semana pasada.

Las consecuencias de las últimas políticas del presidente norteamericano

Donald Trump agudizó su guerra comercial al anunciar el 10% de aranceles para casi todos los países del mundo, más gravámenes adicionales para algunas naciones y bloques comerciales, como la Unión Europea (UE), cuya tarifa total asciende al 20%.

Los aranceles del 10% entraron en vigor el sábado pasado y los adicionales este miércoles.

China había acusado a Estados Unidos, durante una reunión en la Organización Mundial del Comercio (OMC), de violar las normas comerciales internacionales y de debilitar el sistema multilateral de comercio con sus llamados aranceles recíprocos.

Xi Jinping

La delegación de China sostuvo que no hay "reciprocidad" en el aumento general de aranceles dictado por el presidente Donald Trump, sino una priorización de los intereses de Estados Unidos, en perjuicio de los derechos legítimos de otros países.

Recordó que Estados Unidos es uno de los principales beneficiarios del sistema multilateral de comercio y que evaluar sus beneficios tomando en cuenta solo los déficits o superávits comerciales de bienes es un enfoque engañoso.

¿Un nuevo capítulo en una vieja batalla?

Desde su inicio en el año 2018, la disputa comercial entre China y Estados Unidos nunca terminó del todo. Si bien en algunos momentos se firmaron acuerdos para limitar el conflicto, los intereses estratégicos de ambas potencias siguen en pugna. Esta vez, el trasfondo político y económico es aún más tenso, con elecciones en puerta en Estados Unidos y una economía china que busca consolidar su modelo de desarrollo.

Frente a este panorama, los mercados reaccionan con nerviosismo. La posibilidad de una ralentización en el comercio internacional, sumada a las medidas proteccionistas y aranceles en aumento, despierta incertidumbre sobre la estabilidad económica global. Mientras tanto, las familias y empresas en distintos rincones del mundo observan con inquietud cómo las decisiones tomadas en Pekín y Washington pueden terminar afectando sus bolsillos.

El conflicto por ahora no muestra signos de desaceleración y, si no se encuentra una vía diplomática en el corto plazo, las consecuencias podrían sentirse mucho más allá del tablero geopolítico.