Por la quita de subsidios, Koko podría suspender algunos de sus servicios en el Alto Valle

A raíz de los recortes en los subsidios al transporte por parte de Nación, desde la empresa KoKo anunciaron la posibilidad de reducir o suspender el servicio en gran parte de la región del Alto Valle a partir del próximo 29 de febrero, en caso de no poder hacerle frente a esta situación.

Ante esta última información, el propio intendente de Allen señaló que ya se llevaron adelante diferentes reuniones en la que participaron vecinos, empresarios del transporte y funcionarios locales, con el objetivo de solucionar el problema.

Como un ejemplo de lo que podría pasar, días atrás, el servicio de esta misma empresa se vio afectado en la localidad de Senillosa. "La empresa tomó la decisión de no sacar los coches porque no recibió el subsidio provincial", dijo Gabriel Ceballos, secretario gremial de Unión Tranviaria Automotor , y agregó: "Fue una decisión unilateral por parte de la empresa. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación".

Sin embargo, luego de algunos encuentros entre representantes de la empresa y del gobierno de la provincia de Neuquén, se logró restablecer el servicio, aunque se aclaró que la situación seguía siendo compleja, debido a los elevados costos del pasaje y la falta de subsidios por parte del gobierno nacional.