Provincia anunció obras para siete localidades neuquinas: cuáles son

Según se informó oficialmente, distribuidas a nivel territorial, estas obras -impulsadas a través del ministerio de Infraestructura- “constituyen una mejora sustancial para la realización de actividades durante todo el año ; especialmente en época invernal cuando la nieve y el frío impiden la realización de eventos al aire libre”.

Se indicó que todos los proyectos se licitaron y fueron adjudicadas a diferentes empresas. Algunas presentan un avance mayor que el resto, pero todas están en marcha y tienen un plazo de ejecución de 300 días, de manera tal que se prevé que finalicen al cabo de este año.

image

En Las Coloradas la obra está a cargo de COVIARQ, que ya inició el movimiento de suelo. En este nuevo edificio se invertirán $4.582.949.371,47. La superficie a construir es 1.283,20 metros cuadrados (m2). El lugar elegido para hacerla fue pensado para favorecer su vinculación con la comunidad: está en el mismo sector que la Escuela Nº88.

En Huinganco la construcción del espacio comunitario y deportivo fue adjudicada a EMCOPAT. La empresa ya finalizó las fundaciones y no suspendió las tareas durante las fiestas de fin de año. El monto del contrato es $4.187.584.119,76. Cuando esté finalizado, tendrá una superficie cubierta total de 1.038,45 m2 y gradas para 200 personas sentadas. Debido a su emplazamiento, en el lote donde funcionan también la Escuela Nº 76 y el CPEM Nº 84, se convertirá en un espacio clave e integral para el encuentro comunitario.

Nahueve

En Villa del Nahueve, MCON SAIQUEN tampoco frenó los trabajos durante las fiestas y avanzó en el movimiento de suelo y relleno del predio donde se emplazará el edificio que tendrá una superficie total de 1.120,61 m2 y capacidad estimada para albergar a 200 personas. Su construcción demandará una inversión de $4.837.237.634,19.

image

En Los Guañacos, la empresa FINES S.R.L. ya realizó las tareas preliminares y prevé iniciar el montaje de la estructura a mediados de enero. El edificio tendrá 1.155,75 m2 de superficie cubierta. Su construcción fue comprometida por el gobernador durante la celebración del último aniversario de la comisión de fomento. La elección del lugar para emplazarlo se realizó teniendo en cuenta la futura implantación de una cancha reglamentaria de fútbol 11, del mismo modo que la rigurosidad del clima (fuertes vientos, nevadas), el escurrimiento en las épocas de deshielo y el desnivel del terreno.

En Andacollo la obra se retomó el 6 de enero, tras un breve receso durante las fiestas. Está a cargo de FINES S.R.L. Insumirá una inversión de $4.854.840.454. Tendrá 1.332 m2 de superficie cubierta y capacidad para 400 personas. Al igual que en las otras localidades, fue priorizada por la provincia en conjunto con el gobierno local.

En Moquehue, COVIARQ inició a fines de 2025 el movimiento de suelo necesario para avanzar en la construcción del espacio comunitario y deportivo que estará ubicado en el ejido principal y tendrá acceso desde la ruta provincial Nº11 y Los Cauquenes. Esta obra demandará $4.300 millones de inversión. Cuando esté terminada permitirá realizar desde competencias deportivas hasta eventos culturales y reuniones.

En Coyuco-Cochico, la comisión de fomento ubicada en el extremo norte de la provincia, la empresa COVIARQ está a cargo de la concreción del proyecto. El edificio contará con una superficie de 1.120 m2 cubiertos, con capacidad para 200 personas sentadas y demandará una inversión de $4.443.089.897. Se ubicará en un sector contiguo a la Escuela Primaria Albergue 310 y servirá como espacio comunitario y deportivo.