Qué dijo el ex ministro Guillermo Coco sobre la compra ilegal de tierras en Pulmarí

Reconoció que tiene una propiedad dentro de la corporación y explicó de qué manera la adquirió. “No hay nada clandestino”, aseguró.

Guillermo Coco, ex funcionario provincial, es uno de los apuntados en el escándalo de Pulmarí.

El ex funcionario provincial, Guillermo Coco , se defendió de las acusaciones que lo involucran dentro de un grupo de personas que habrían realizado operaciones de compra y venta ilegal de tierras dentro de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP).

“Es falso que hayan sido operaciones clandestinas, no hay nada por el estilo” , aseguró Coco, quien reconoció que en 2019 adquirió un terreno, pero que desconocía que pertenecía a la corporación. “Le compré a un poblador, como compraron otras 300 personas o más ahí en esa zona. Y, soy sincero, no estaba al tanto de que estaba dentro del área de Pulmarí”, indicó.

Dijo que, luego, al interiorizarse sobre el tema, se puso “a derecho” a la corporación. “ Estoy hace casi siete años así, esperando poder regularizar esta situación. He presentado notas para una concesión y un proyecto que tengo, pero no hay nada escondido, ni clandestino. No tengo esto de cuando pasé por la función pública, lo hice a través de mi empresa”, señaló el ex funcionario provincial.

“Tengo un boleto, que de hecho, hasta está en mi declaración jurada sobre las inversiones que hice y demás cuestiones vinculadas al terreno”, agregó.

corporacion Pulmari (1) Una de las notas que Coco envió a la corporación para que se regularice la situación del terreno que adquirió.

Lo que hay en el lugar y quién fue el vendedor

“He estado con las diferentes autoridades que han pasado durante estos siete años en Pulmarí. Siempre me he presentado y les he pedido regularizar la situación, para mantenerme dentro de los cánones de la corporación”, dijo Coco, quien aseguró que, incluso, ayudó en la lucha contra los incendios en esa zona. “Soy una persona conocida por las comunidades y los vecinos”, comentó.

Al ser consultado respecto al uso que le dio a esas tierras, Coco dijo que construyó una casa para uso particular y que está esperando poder regularizar la situación para hacer un proyecto que incluya un lodge de pesca. “Hace casi 7 años que estoy solicitando esto, quiero regularizar y por eso presenté varias notas”, indicó.

La persona a la que Coco le compró ese lote se llama Manuel Cuiñas. “A partir de ahí fueron muchas las gestiones que hice para regularizar. De hecho, hubo relevamientos de comunidades y nunca se cuestionó por estas ni por vecinos mi compra de derechos ni mi permanencia en el lugar”, aseguró Coco.

Guilermo Coco, ministro de Energía, Medio Ambiente y Servicios Públicos. (Fabián Ceballos)

Los otros nombres señalados

Cuiñas está entre las cinco familias acusadas de haber vendido lotes de manera ilegal, junto a otros apellidos como Romero, Casciano, Fernández y Guzmán, este último apellido relacionado a la ex diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Olga Guzmán, cuyo mandato terminó en diciembre de 2013.

Entre los compradores, además de Coco, se señaló a Carlos Martínez (ex funcionario provincial) y Rolando Cherqui (de quien se dice que compró y vendió).

Por lo pronto, la Corporación Pulmarí comunicó que se “ejercerá los actos que correspondan en defensa de sus bienes, incluyendo presentaciones administrativas y denuncias penales y civiles frente a irregularidades, y en caso necesario convocará a autoridades y organismos de fiscalización competentes”.