Qué fue de Abigail y su familia aplastadas por el derrumbe del cerro la Virgen

derrumbamiento cerro de la virgen drone

Por el hecho, se inició una causa penal que tramita ante el Ministerio Público Fiscal. La querella pidió de manera inmediata una mediación que repare los daños que había causado el derrumbe en esta familia. Pero lo cierto, indicó la letrada, "es que esta familia no solo no tuvo esa mediación, sino que además el trabajo que tenían en la Municipalidad de Huinganco fue dejado sin efecto por el Estado y no sabemos por qué. Suponemos que se quedaron sin trabajo porque tuvieron que venir a Neuquén para ser asistidos".

La causa del derrumbe fue humana

Respecto de la causa penal, la abogada advirtió que los informes del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) indicaron que no hubo sismos previos en la zona, ninguna causa natural a la que se le pueda atribuir semejante derrumbe. "Los estudios hablan de un factor humano", agregó.

La última audiencia judicial fue en diciembre de 2024, en la cual la fiscalía de Chos Malal no podía resolver por dónde ir con la causa ya que faltaba la pericia de un ingeniero civil.

Cerro de la Virgen

"Se hizo la pericia, que si bien no dice que la culpa la tiene quien voló el cerro, la causa del derrumbe fue un factor humano. Ya desde el año 2019, los vecinos alertaban sobre las detonaciones en la zona ¿no?", indicó la letrada. La última novedad es que la causa va a mediación.

"El viernes nos enteramos de la remediación de la ruta, y el gobierno provincial hace un espectáculo de esta situación; mientras tanto la familia Echeverría, bien, gracias, nadie se acordó. Ellos, hoy, viven en Charruca y hacen changas para vivir. Y sí, porque se quedaron sin trabajo. Se quedaron sin trabajo", reiteró.

Van a una mediación

La letrada quiso apurar la mediación, pero la persona que estaría a cargo de hacerla ni siquiera está en Chos Malal ni en el país, por razones de viaje. Dijo que tampoco se sabe cuándo se reincorpora a su trabajo. "Pero yo no me quedé quieta con eso y empecé a llamar a mediación del Poder Judicial del Ministerio Público en Neuquén. Nadie me atendió. Entonces, hice unas llamadas a la Fiscalía General y de golpe, cerca de las 14, cuando ya cierra Tribunales, la fiscal me cita porque hay una mediadora (Silvia Basterrechea)", prosiguió Rossi.

Se lamentó este desenlace judicial porque la mediación inhibe la posibilidad de que se formulen cargos a funcionarios provinciales y privados vinculados al derrumbe del cerro de la Virgen. Y denunció que no se investigó ninguna responsabilidad porque hay parientes en algunos organismos, como Vialidad Provincial, que se busca cuidar. "Hay una gran protección, desde el punto de vista político, y una gran indolencia", consideró la letrada.

desmoronamiento cerro virgen chos malal Gentileza Radio Nacional CHM

Mientras tanto, reiteró que "nadie se acuerda de esta gente. Son pobres y no son visualizados por el poder. Y lo que más molesta de todo esto es el atropello humano. Porque Abigail fue el milagro en el cerro de la Virgen. Pero se olvidan que todavía espera un milagro para que su familia pueda salir adelante. Entonces, todo este espectáculo que hacen los gobernantes para decir lo maravilloso y eficaces que son, por un lado; pero ser olvidan de la gente, por el otro; no tiene sentido", lanzó.

Bronca, dolor, mucho malestar. Así se siente la familia de Abigail; y como querellante, Rossi expresó que lo único que pretende es que "estas personas que tuvieron esta desgracia por negligencia e impericia de quienes hicieron la obra salgan adelante".