Qué opina el gremio de los estatales de Neuquén de que se los capacite en buenos tratos al público

"La verdad: sorprende la creatividad de algunos diputados que intentan legislar algo que ya está en las convenciones colectivas , algo que ya está legislado, o sea, se ve que cuando aprueban un convenio no leen lo que aprueban", retrucó el secretario general de los estatales ahí nomás que trascendieron los detalles de la iniciativa, que generará un gran debate en el tratamiento de Comisión, anticipó el diputado Gass.

Legislatura Sesion (15).JPG Cesar Gass Claudio Espinoza

Quintriqueo se anticipó. El sindicalista calentó la discusión con declaraciones mediáticas en la previa del inicio del debate legislativo. Entre sus argumentos para descalificar el proyecto, afirmó que "hay comisiones específicas que tienen que ver con la capacitación permanente de las trabajadoras y los trabajadores".

Agresiones a los empleados públicos

Y después defendió a los estatales que se desempeñan en la línea de atención a los neuquinos. "Los trabajadores y trabajadoras que les toca estar en lugares de atención al público muchas veces reciben insultos, reciben inclusive agresiones, los han querido golpear, por motivos que no son su responsabilidad, sino que es del Estado", dijo.

Advirtió que cuando faltan insumos o falla el sistema la gente se la agarra con los empleados públicos que no recibieron del Estado lo que necesitaban para satisfacer las demandas de sus puestos de trabajo, expuestos a los ánimos del público cara a cara.

Quintriqueo consideró que "los diputados deberían prestar atención a otra cosa: si realmente los lugares de trabajo cuentan con los insumos necesarios para que se presenten los servicios en condiciones". Aseguró que "deberían prestar atención si hacen falta insumos en los lugares de trabajo, pero hay una intención de hacer ver a los que trabajan en la atención al público como personas no capacitadas, no adecuadas para el trabajo".

Carlos Quintriqueo ATE Neuquén - VALIDA 1200- Agustin Martinez

A renglón seguido se plantó: "Yo quiero defender a las trabajadoras y trabajadores y ponerme al lado de muchísimas compañeras y compañeros a los que les tocan tareas no fáciles, como los que atienden en un hospital y tener que decir que no hay turnos o no hay determinados insumos".

En el mismo tren, añadió que en el Instituto de Servicios Sociales de Neuquén hay una situación crítica generada por el sistema que pasó al organismo a la administración de los coseguros.

Sobre la legislación promovida por el radical Gass, Quintriqueo consideró que tiene que ver "con querer mostrar que la Legislatura hace algo, pero deberían empezar por hacer algo con la Legislatura porque la accesibilidad es imposible, ponen una barrera de seguridad para los que intentan comunicarse con un diputado".

"Todos somos pasibles del maltrato"

César Gas había defendido su iniciativa porque "todos somos pasibles de sufrir maltrato de los empleados públicos. Algunas veces por ignorancia de quien es empleado público o funcionario y otras veces porque no fue capacitado, así como todos nosotros antes de acceder al cargo tenemos que ser capacitados en los buenos tratos, también tienen que ser capacitado los funcionarios", fundamentó el diputado de Juntos por el Cambio.

El legislador radical adelantó que su proyecto insta, además, a dar una posibilidad a los contribuyentes para que denuncien mediante una línea telefónica especial los maltratos de parte de los empleados públicos.

También remarcó que los empleados públicos con exposición ante los contribuyentes deben estar identificados. "Tiene que haber un cartelito con el nombre en el lugar de trabajo o bien en el ojal o el saco de cada empleado", dijo.