Qué pasa con el Tren del Valle: conocé por qué hay servicios suspendidos
Los servicios están reducidos en el sistema de transporte ferroviario del Alto Valle. Hay un cronograma especial que difundió la empresa.
Varios servicios del Tren del Valle permanecerán suspendidos esta semana y su funcionamiento estará afectado hasta nuevo aviso, según informó la empresa que opera el ramal regional.
La interrupción alcanza a los tramos que unen Plottier, Neuquén y Cipolletti, por lo que no circularán los trenes en los siguientes horarios:
-
De Plottier a Cipolletti: 5:40
De Neuquén a Cipolletti: 6:26, 16:10 y 17:50
De Cipolletti a Neuquén: 7:00, 17:00 y 18:25
De Neuquén al Aeropuerto: 19:40
Un servicio diario durante la semana a Cipolletti
Por el momento, se informó que esta semana habrá únicamente un servicio habilitado. El tren saldrá de Neuquén a las 7:50 y regresará desde Cipolletti a las 8:30, hasta nuevo aviso.
Las causas de la suspensión es que sólo está funcionando una unidad, el coche motor 2502 está en reparación. Por el momento no hay fecha estimada para la normalización del servicio.
Te puede interesar...
Leé más
De petrolera a paseadora de perros: la historia de reinvención de Mara
Mercado de Sabores: una salida distinta este fin de semana, con shows, sorteos y foodtrucks
Alerta por tormentas y 32°C en Neuquén: cómo seguirá el clima este fin de semana
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario