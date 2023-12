Los referentes de las organizaciones sociales , que se habían congregado en la mañana de este lunes frente a Casa de Gobierno para entregar un petitorio a Rolando Figueroa , fueron recibidos por las autoridades de la nueva gestión. Aunque todavía no tienen respuestas concretas, quedaron a la espera de una reunión con los ministros y aclararon que el jueves definirán nuevas medidas si no llegan soluciones.

César Parra, uno de los referentes de las organizaciones sociales, aclaró que el Polo Obrero, FOL, Frente Popular Darío Santillán y otras cinco agrupaciones fueron recibidas esta mañana en Casa de Gobierno. El encargado de dialogar con ellos fue el ex Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, que ocupa un rol en el equipo de Figueroa bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, liderado por Jorge Tobares.

Sin embargo, todavía no hay fechas concretas para la reunión ni adelantos de cuáles serás las respuestas por parte de las autoridades. Parra aclaró que hay temas urgentes a tratar. "No porque lo digamos nosotros sino porque el 20 tienen que estar cobrando los 740 compañeros que trabajan en las obras públicas, y también queremos saber qué va a pasar con el bono de fin de año en este contexto inflacionario, y con las partidas de merenderos y comedores", indicó.

Parra aclaró que en el petitorio presentaron planteos de trabajo genuino, obras públicas en los barrios y urbanizaciones. "Nosotros tenemos proyectos escritos que el entregamos a la gestión anterior porque nos parece urgente la creación de puestos de trabajo en este contexto social que atravesamos", afirmó.

Por ahora, no recibieron respuestas concretas sobre una fecha de reunión ni promesas de pagos para la fecha del 20 que tenían acordada con la gestión anterior. Sin embargo, señalaron que el miércoles o jueves van a volver a reunirse entre los referentes de las organizaciones para planear medidas a seguir en caso de que no lleguen soluciones a sus demandas.

Opinó sobre el discurso de Rolando Figueroa

El referente del Polo Obrero aseguró que "hay un plan de guerra contra los trabajadores en general, porque los gremios vienen manteniendo paz social con el gobierno". En una entrevista radial, dijo que su primer discurso como gobernador marca un sendero de ajuste en el que el propio Figueroa no se hace responsable.

"Cuando señala, igual que Milei, que no hay plata, prepara el camino para un ajuste", dijo y agregó: "Cuando dijo "acá se termina lo de darle al que grita más y corta", eso es falso, los que hicimos cortes frente al gobierno de Gutiérrez, no fuimos escuchados y en esta provincia, los gremios no gritan".

"Me pareció un discurso preocupante porque parte de muchas falacias y prepara para un ajuste muy fuerte, no se hace cargo de su cuota parte de todo el endeudamiento que él señala, fue vicegobernador en una parte importante y apoyó endeudamientos, el 80% de la deuda en dólares no es de ahora, viene de la época de Sobisch", afirmó.