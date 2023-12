Organizaciones sociales contra Rolando Figueroa: "Prepara un camino para el ajuste"

César Parra, referente del Polo Obrero, aseguró que "hay un plan de guerra contra los trabajadores en general, porque los gremios vienen manteniendo paz social con el gobierno". En una entrevista radial, dijo que su primer discurso como gobernador marca un sendero de ajuste en el que el propio Figueroa no se hace responsable.

"Cuando señala, igual que Milei, que no hay plata, prepara el camino para un ajuste", dijo y agregó: "Cuando dijo "acá se termina lo de darle al que grita más y corta", eso es falso, los que hicimos cortes frente al gobierno de Gutiérrez, no fuimos escuchados y en esta provincia, los gremios no gritan".