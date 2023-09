San Lorenzo Norte: el centro de salud sin medicamentos ni insumos

La jefa del Centro de Salud San Lorenzo Norte , Araceli Cárdenas, sostuvo que no están exentos de las carencias que se repiten en todo el sistema de salud de la provincia . “Le tratamos de poner la mejor onda, el mejor trabajo en el día a día , lo mejor de nosotros, pero no estaríamos teniendo los recursos necesarios para tener una atención de calidad”, admitió Cárdenas en declaraciones a LU5 .

Este jueves mantuvieron una reunión con sus pares de otros centros de salud con quienes comparten la misma preocupación. No cuentan con “insumos, medicamentos, cosas esenciales como bolsas para la basura, recurso humano e infraestructura en algunos centros de salud del oeste. T odo eso va desgastando no solo a las personas que concurren al centro sino a todo el equipo”.

Señaló que atienen en promedio a unas 200 personas sobre una población estimada en 15 mil habitantes en el área de San Lorenzo Norte. “Somos la primera puerta al sistema, todo lo que es atención primaria pasa por el centro de salud primero para después ser derivado al hospital”, indicó al explicar el rol del centro de salud para la comunidad.

“Desde analgésicos comunes hasta medicamentos más sofisticados o necesarios para pacientes crónicos como insulina y metformina, y otros para tratamientos psiquiátricos”, detalló Cárdenas sobre las necesidades.

El Centro de Salud San Lorenzo Norte se inaugurará oficialmente hoy. (Sebastian Farina Petersen)

Adelantó que continuarán con la visibilización de la situación porque “ya no podemos naturalizar más las carencias que tenemos y más en esta provincia tan rica. No podemos hacer, como si estuviera todo bien”.

Ante los reclamos a las autoridades de Salud, recibieron algunos parches como respuestas, dado que de vez en cuando aparecen algunos medicamentos. “Cuesta porque la Provincia paga más tarde, las licitaciones no salen, pero no podemos seguir haciendo parches y cortar tratamientos a las personas con padecimientos crónicos. Aparecen medicamentos un poco ahora, luego a los 15 días y quizás dentro de un mes. Así no logramos dar continuidad al tratamiento”, lamentó la titular del centro de salud.