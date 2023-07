San Martín: el día que un dirigente de ATE se convirtió en tirador

El aire que se respira en el Palacio Municipal es denso. No se ve el movimiento habitual de personas en los pasillos, mucho menos en las oficinas. En la puerta del edificio, del lado de adentro, seis policías uniformados esperan desde las 8 de la mañana. En la oficina de la CIAP (donde se discuten las cuestiones de los trabajadores), la que da a calle Rosas, hay más movimiento que el de costumbre. Allí están los del sindicato. El “Sapo” Andrade, dirigente de ATE, habla por teléfono con distintas personas desde muy temprano. El resto de los “compañeros” observan atentamente cada movimiento de su líder. Ellas, las mujeres del grupo, no están tranquilas. Se sienten raras. La sensibilidad femenina suele no equivocarse.