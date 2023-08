Se duplicaron los alquileres temporarios en San Martín: cuánta plata mueve ese negocio informal

En un contexto de pospandemia y a partir de los incentivos del programa Pre Viaje, la creciente demanda en el turismo doméstico generó una explosión en la oferta de alquileres temporarios , que puso en jaque no solo a la rentabilidad de los hoteleros sino también el acceso a la vivienda para los habitantes permanentes de las ciudades turísticas. En Neuquén, San Martín de los Andes es uno de los mayores exponentes de la problemática y se estima que la cantidad de alquileres por día se duplicó en apenas un año.

El sitio afirma que la mayoría de las viviendas son departamentos o cabañas y que el promedio de estadía es de entre tres o cuatro noches. A su vez, detallan que la ocupación promedio es del 44 por ciento y que las ganancias en dólares por todas las propiedades y en lo que va del año ya alcanzó los 4 millones de dólares, ya que se estima que se ocuparon 35 mil noches en plazas hoteleras en lo que va del año.

Aunque no hay datos concretos sobre el impacto impositivo de este negocio, se estiman que las propiedades de estas plataformas no tienen la misma carga en impuestos, habilitaciones y otros gastos que pagan los tradicionales complejos de cabañas, Además, son muchos los pasajeros que coordinan la reserva de los alojamientos a través de redes sociales y hacen pagos en mano. Esos datos no ingresan al sitio de análisis, por lo que se estima que podría haber un 50% más de departamentos temporarios que están fuera del radar.

Cerro Chapelco.png Cerro Chapelco, en una jornada a pleno.

Según informaron desde Despegar, se calcula que la demanda de reservas de alquiler temporario en San Martín de los Andes y en Villa La Angostura, los destinos más codiciados de la cordillera de Neuquén, se duplicó en julio de 2023 con respecto al mismo mes del año pasado.

En este contexto de creciente demanda, los dueños de los inmuebles optaron por retirarlos del mercado de alquileres permanentes para volcarlos al mercado turístico. Así, los habitantes de San Martín de los Andes que no tienen casa propia afrontan muchas dificultades para conseguir un departamento en alquiler y también para pagarlo, ya que los precios se incrementan por la baja oferta o por la competencia del valor turista.

El aeropuerto de Chapelco espera la llegada de los esquiadores.

Para citar algunos ejemplos, el buscador de vuelos online ofrece paquetes completos para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que quieren pasar una semana de vacaciones en la cordillera neuquina en el mes de septiembre. En Villa La Angostura, un paquete con vuelo directo y seis días de alojamiento en cabaña cuesta 240 mil pesos por persona. En San Martín de los Andes, el valor del vuelo y seis noches en alojamiento con pileta climatizada se consigue por 410 mil pesos por pasajero, también en septiembre.

La Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes también reclamó por la falta de controles desde el gobierno local a los que ofrecen departamentos temporarios a través de la plataforma. Consideran que se trata de una competencia desleal con relación a los complejos hoteleros, que además de pagar más impuestos, también generan trabajo y deben pagar salarios y cargas patronales.

"Nosotros entendemos que el interés de hacerlo de parte de la Municipalidad existe, pero falta entusiasmo para implementar la ordenanza, que pongan una oficina y una persona para hacer los controles. Por ejemplo, que se verifique que los que alquilan en páginas web estén en el Registro de alquileres turísticos", sostuvo Agustín Roca, referente de la asociación, quien además insistió en que esto permitiría "generar confianza para que los turistas estén seguros de que contratan una cabaña dentro del sistema y no caigan en las ventas truchas de internet".