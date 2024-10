Sejun se planta frente a los descuentos masivos y torea al TSJ

Sejun protesta en el TSJ 01.jpg El secretario general de Sejun, Claudio Salazar en la protesta frente al TSJ. Claudio Espinoza

“Esta conducción está esperando ser atendida, que pongan fecha y hora para recibir a la conducción y que retrotraigan esa ilegalidad manifiesta que hicieron a través de esos descuentos masivos, indicó Salazar en la asamblea y la conferencia de prensa de este miércoles.

Sejun y la guerra con el TSJ: "No hay plata"

En el fondo hay un contexto también de ajuste presupuestario entro del Poder Judicial y Sejun está solicitando la apertura de concursos y más cargos. Sin embargo, el pedido se da de bruces con el lineamiento que tuvo el gobernador Rolando Figueroa con el TSJ, durante una reunión a principios de este año.

Les manifestó a los vocales la necesidad de una mejor administración de los fondos, para alrededor 2300 empleados judiciales, ya que el Poder Judicial padece una crisis de autarquía: depende de los aportes de Tesorería Provincial para poder funcionar.

Porque no puede ser que la única respuesta sea la represión a través de los descuentos masivos y a la represión a través de toda forma de persecución y mucho más aún con aquellos compañeros y compañeras que tienen niveles de representación, sean delegados o delegadas o integrantes de la conducción.

“No vamos a permitir y no vamos a ceder a pesar de que es de una política que estamos enfrentando a nivel nacional no vamos a permitir que la política de Milei pase en nuestra provincia así que quiero agradecerles, vamos a permanecer acá hasta que nos atiendan y vamos a definir después colectivamente con los trabajadores y trabajadoras judiciales cómo seguimos”, dijo Salazar.

Busamia y el presupuesto

El vocal Germán Busamia fue quien más ha trabajado el convenio Colectivo de Trabajo en la comisión paritaria junto a Gustavo Mazieres y en declaraciones radiales se refirió a la crisis presupuestaria.

"Estamos viendo las perspectivas al cierre de este año, es un presupuesto que comenzó este año 2024 con una proyección de 102.500 millones de pesos. Eso fue el presupuesto aprobado en Legislatura en 2024. Estamos proyectando con el impacto inflacionario del año en la partida de sueldos y servicios e insumos, terminar un presupuesto ejecutado muy cercano a los 200.000 millones de pesos", indicó.

Desde el Ministerio Público Fiscal han anunciado la creación de más cargos y una Fiscalía para combatir el narcomenudeo. Representa más personal y Sejun pide también que se abran más concursos.