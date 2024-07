Semáforos en Neuquén: se vienen grandes cambios en el amarillo y el verde

“Nosotros tuvimos el proceso de la recepción de la Avenida Mosconi, ex Ruta 22, con un sistema totalmente diferente al de la ciudad de Neuquén que tenía tres segundos de amarillo en todos los semáforos mientras que Mosconi cinco. Estas diferencias comenzaron a generar dudas en los automovilistas de cuánto era el tiempo real en amarillo para poder cruzar”, describió la funcionaria.

La ley de tránsito

En este punto, aclaró que la Ley de Tránsito no establece un tiempo determinado, “pero si pide unificación de criterios y de comunicación, y que todo el mundo sepa cuál es ese criterio”.

Por otro lado, la funcionaria municipal anunció que “para que no haya dudas sobre el tiempo de frenado”, también el semáforo avisará cuando pasará del verde al amarillo. “Cinco segundos antes va a empezar a titilar como lo tiene la avenida Mosconi, lo que nos va a dar una previsión total del paso del vehículo”, precisó.

Noelia Reda Cáceres, subsecretaría de Coordinación Administrativa e Institucional

Además, Reda Cáceres consideró que esto ordenará el tránsito de los vehículos, “por la distancia que se pueda recorrer vehicularmente por segundo, que son 5,34 metros, podríamos pasar en ese tiempo que titila antes de llegar a rojo, pero es necesario también reorganizarnos porque la carga vehicular que hoy tiene la ciudad amerita unos segundos más en el color amarillo”.

Según explicó la funcionaria, el cambio tendrá tres etapas de implementación. Comenzará en el centro, “después nos vamos a ir hacia el oeste y vamos a terminar con el este”.

"También tenemos que considerar que hoy ya la ciudad de Neuquén no está atravesada por ruta y la velocidad máxima es 60, lo que también nos permitiría tener un frenado acorde para no cruzarnos en rojo y para no quedar sobre la senda peatonal, que hoy también es muy engorroso porque la fotomulta capta esa infracción”, concluyó Reda Cáceres.

Las fotomultas en Neuquén

El sistema de fotomultas está vigente en la ciudad de Neuquén desde hace un mes. Aunque hay 70 cámaras ya instaladas en la ciudad, por el momento son 40 los equipos que registran las contravenciones de los conductores. En las primeras tres semanas de implementación, 150 propietarios de vehículos fueron notificados por haber cometido una falta de tránsito y llegarán avisos en los próximos días a un total de 700.

SFP Monitoreo Vial Fotomultas Municipalidad Sebastián Fariña Petersen

La propuesta de la Municipalidad de Neuquén incluye un plan para colocar 213 equipos en esquinas con semáforos de la ciudad. Sin embargo, el Centro de Monitoreo no controla todas las cámaras en tiempo real. Por el contrario, se utiliza un sistema informático que detecta de manera automática la contravención y envía esos fragmentos de la grabación a la sala de pantallas, donde los empleados del área auditan y comprueban que se trate de una falta de tránsito.