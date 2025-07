Tenía licencia psiquiátrica en el Estado neuquino, pero trabajaba en el privado: lo echaron

La sanción de cesantía recayó sobre el ahora ex agente Mauro Damián Peinador, quien se desempañaba como auxiliar de laboratorio en el Hospital “Dr. Oscar Arraiz” de Villa La Angostura. Según pudo saberse al respecto, tenía una licencia psiquiátrica (que en términos administrativos se conoce como usufructo de licencia médica por largo tratamiento), pero en lugar de hacer el reposo que le habían indicado trabajó en otro lado. Mientras tanto, seguía cobrando sueldo.

hospital Villa La Angostura Doctor Arraiz

Según consta en el decreto emitido por el Gobierno el pasado 22 de julio, la licencia por enfermedad de largo tratamiento se extendía desde el 11 de julio de 2022 al 5 de julio de 2023. También se supo que un médico laboral del Estado le consultó expresamente si desarrollaba alguna actividad laboral externa al hospital, lo cual fue negado por el agente.

En el expediente consta que el 12 de mayo de 2023 fue consultado el director técnico de laboratorio privado, quien informó que el agente Peinador se desempeñaba (en ese momento) como personal administrativo en su laboratorio, de lunes a viernes. También dijo que prestó servicios en periodo a prueba durante marzo, abril y mayo de 2023, “no continuando con posterioridad”.

Luego, el agente fue citado a prestar declaración indagatoria y reconoció haber prestado servicios en el laboratorio privado de Villa La Angostura e intentó justificativos de índole personal que no convencieron a los auditores.

“En un primer momento, ocultó su trabajo en lo privado, y luego ante las constancias contundentes del sumario, reconoció la falta administrativa y expresó otros argumentos para justificar su decisión de violar el reposo laboral que tenía ordenado por su psiquiatra”, dice en el decreto de cesantía.

cesantía Mauro Damián Peinador

Ñoquis en el Estado: despidieron a dos porteros

A mediados de mes, se conoció que dos ahora ex porteros de escuelas primarias fueron expulsados en las últimas horas y se sumaron a la larga lista de "ñoquis en el Estado" despedidos por el gobierno provincial neuquino, desde que asumió la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

Uno de los casos incluyó una excusa increíble. El 10 de julio de 2023 el Consejo Provincial de Educación (CPE) le inició sumario administrativo a Jonatan Alberto Figueroa, quien era auxiliar de servicio en la Escuela Primaria N 289 de la ciudad de Neuquén. Le endilgó haber incurrido en inasistencias consecutivas e injustificadas, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2022.

Los auditores comprobaron que no había presentado licencias médicas, entonces la pregunta era ¿cómo haría para justificar semejante seguidilla de faltazos? En la documentación oficial consta que supuestamente no se comunicó con las autoridades de la escuela porque, según dijo, “no poseía un teléfono celular y residía en la localidad de Senillosa, lo que dificultaba su comunicación con la institución”.

Al otro despedido -los decretos son del viernes último- le comprobaron menos ausencias injustificadas que a su colega sin teléfono, pero las suficientes como para endilgarle abandono de cargo.

Consta en el expediente que, el 11 de julio de 2023, el CPE le inició sumario administrativo a Elio Emanuel Lima, auxiliar de servicio en la Escuela Primaria N 238 de Rincón de los Sauces, por haber incurrido en inasistencias injustificadas los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2023.