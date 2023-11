Terrazas del Neuquén: inhibió la alarma de la casa con un imán y le robó todo

En diálogo con LMNeuquén, brindó todos los detalles de un robo que llamó la atención, tanto por todo lo que se llevaron como lo que usaron para abrir la vivienda. "Luego de tirar la tapa del medidor de luz, trepó por la obra en construcción que hay al lado de mi casa y se metió por un ventanal. La alarma no sonó porque la inhibió con un imán . Así fue la modalidad. Hoy me desayuné con eso", comentó la damnificada.

Todo ocurrió el jueves, a las 21.20. en un dúplex ubicado sobre calle Norma Fontenla al 1500 . La vecina llevó el auto a lavar, aprovechando que la tarde estaba muy linda. Por cinco minutos no se cruzó con ladrón. Llegó 21.25 y ya no encontró nada. "Capaz que tenía que ser así, para no cruzármelo si estaba armado. Lo demás lo recuperás. Tarde o temprano lo recuperás", dijo.