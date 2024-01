Tras tres días, el incendio en Collón Curá fue extinguido

En medio de altas temperaturas y con alerta roja por incendios forestales, preocupa la situación de todo el país por la gran cantidad de incendios que se están desatando estos últimos días. Ortiz Luna señaló que, si bien ese incendio está resuelto, "vamos día a día" y que gente de la estancia que sufrió el fuego, se quedó en el lugar con una guardia alerta.

incendio-collon-cura-controlado.jpg Gentileza Defensa Civil

Al no ser un área turística, al no haber casi acceso desde la ruta y sumado a que no hubo descargas eléctricas, son altas las probabilidades de que el incendio haya sido intencional y así lo sostienen los propietarios de la estancia.

La secretaria mostró su preocupación por la seguida repetición de este tipo de incendio y afirmó que tiene mucho que ver con los turistas. "Pedimos en forma casi de ruego que lo tengan contemplado. Todavía vemos gente que sigue tirando las colillas por la ventana del auto. En estas condiciones una colilla de cigarrillo puede desatar un incendio", aclaró.

Multas por hacer fuego en lugares no habilitados

Si bien la ley existe desde el 2001, la funcionaria explicó que no fue reglamentada y que "está por decretarse en estos días y se van a hacer multas severas a quienes hagan fuego en zonas no habilitadas" y añadió que "se está terminando de elaborar el documento para decretarla finalmente, porque hay alerta roja hasta marzo y las medidas preventivas no están siendo escuchadas".