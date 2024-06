Tuitero famoso recién llegado en motorhome a un pueblo rionegrino: "Ya estoy encantado"

No se quiere ir más Guido Rodríguez de Río Negro. El tuitero famoso que recorre el país en Motorhome y comparte imágenes y recomendaciones por esa red social, se enamoró definitivamente de nuestra provincia.

Entre su numeroso público (más de 126 mil seguidores), llamó la atención no tener rastros suyos en los últimos días, lo que hizo pensar que efectivamente estaba de ruta, en pleno viaje.

Lo que no se sabía era si seguiría por Río Negro. Y por lo visto, se queda un tiempo más y feliz de la vida.

Las golosinas rionegrinas lo pueden

En sus anteriores posteo, Guido demostró que lo dulce es su debilidad. Al menos destacó un afamado alfajor rionegrino y un dulce de estas tierras. Fue durante su paso por Chimpay.

“Chimpay me tiene atrapado, imposible irse”, publicó junto a la imagen de un dulce artesanal de higo y el pancito tostándose en la cocina de su vehículo para la deliciosa merienda.

“Y tuve que probarlos. Alfajor de nuez relleno con dulce de leche y frutos rojos. De chocolate blanco. Impresionante realmente, 10/10”, destacó antes a un alfajor muy elogiado en la región.

Su paso en Motorhome por Ingeniero Jacobacci también será inolvidable tanto para él como para los lugareños. Capaz de hacer participar a los chicos del pueblo en sus ocurrentes producciones o de emocionar a su público con una foto de la histórica farmacia.

En ese contexto, Guido supo anunciar también con bombos y platillos su llegada a Bariloche e hizo, en su momento, un llamado a la solidaridad con un particular pedido.

El cambio de ruta

“Twitter es servicio. Estoy a días de llegar a Bariloche y necesito cinco días de pausa, es decir, una casa, un lavarropas , recargar energías (sí, vivir en van cansa) y reorganizar ruta por el valle rionegrino. ¿Alguien con data barilochense en esta comunidad?”, solicitó en la red social donde es toda una figura y enseguida su necesidad, en aquel entonces, se hizo viral.

Sin embargo, en el medio algo pasó que lo hizo replantearse el recorrido y su estadía en la ciudad rionegrina más turística. Primero dio un indicio: “Últimos días en la Línea Sur rionegrina. El frío ha llegado para quedarse. La van no es amiga de los extremos (ni mucho calor ni mucho frío). El lunes llego a Bariloche y luego, a recorrer el valle. La ruta sigue”.

Es que las bajas temperaturas no son su aliada, en verdad, su motorhome no se lleva bien con el frío. Por eso Guido avisó: “cambios en mi hoja de ruta. Motorhome, perros, frío y nieve no son amigos. Hubo que tomar decisiones. La ruta sigue, claro. Pero lejos del frío extremo. Piedra del Águila".

Pero luego regresó a Río Negro, de donde no se quiere ir.