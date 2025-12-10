Una exintendenta irá a juicio por abrir un basural a cielo abierto y clandestino

El basural no tenía la autorización del Concejo Deliberante ni tampoco un estudio de impacto ambiental. Se instaló durante 2022.

El juez de garantías Leandro Borgonovo dispuso la elevación a juicio de la causa que se sigue contra la exintendenta de Las Lajas , María Angélica Espinosa, imputada por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y daño.

La acusación se centra en la apertura y operación de un basural a cielo abierto en 2022, sin estudio de impacto ambiental, sin autorización del Concejo Deliberante y en abierta contradicción con normativa provincial y nacional.

La decisión judicial se conoció tras la audiencia realizada este último lunes, en la que el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid , responsable de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, expuso la estructura del caso.

maria-espinosa-las-lajas.jpg La exintendenta de Las Lajas, María Espinosa.

Espinosa habilitó un predio situado a unos cinco kilómetros del casco urbano, camino a Bajada del Agrio por la Ruta 10, para depositar residuos, pese a la prohibición expresa de la Ley 2648, que impide la disposición final de residuos sólidos urbanos a cielo abierto.

Un basural en pleno monte y sin controles

Según la acusación fiscal, en ese predio se realizaron tareas de desmonte, extracción de vegetación nativa y la excavación de cuatro cavas de aproximadamente dos metros de profundidad. Allí se arrojaron residuos sólidos urbanos y restos de faena animal, sin compactación, cobertura ni ningún tipo de tratamiento sanitario.

El lugar no tenía cerramiento perimetral, ni control de acceso, ni intervención de la Secretaría de Ambiente, ni autorización legislativa local.

Todo ello colocó a la gestión de Espinosa en una situación de incumplimiento sistemático de la Ley Provincial 1875 de Preservación Ambiental, como así también de las leyes nacionales 25.675 (General del Ambiente) y 25.916 (Gestión Integral de Residuos Domiciliarios).

Las lajas La localidad de Las Lajas. El basural fue instalado en 202 camino a Bajada del Agrio.

Uno de los puntos centrales del caso es el daño causado a un establecimiento rural lindero al predio. Según el MPF, la invasión de residuos afectó la pastura utilizada para la cría de animales, lo que obligó a interrumpir esa actividad productiva.

En la audiencia preliminar realizada en agosto, Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González remarcaron que en Las Lajas ya existía un vertedero habilitado para disposición final de residuos, lo que elimina cualquier justificación operativa sobre la apertura del basural clandestino.

Delitos imputados y juicio unipersonal

La fiscalía le atribuye a Espinosa los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con daño, ambos en carácter de autora (art. 248, 183 y 45 del Código Penal).

Las penas previstas para este tipo de ilícitos son menores a tres años, por lo que la exintendenta será juzgada por un tribunal unipersonal.

El abogado querellante particular -que representa a la denunciante del caso- adhirió plenamente a la acusación del MPF, tanto en la descripción de los hechos como en la calificación legal.

El proceso entrará en su etapa final para determinar la responsabilidad penal de Espinosa por uno de los casos ambientales más graves que se investigaron en la región en los últimos años.