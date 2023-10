Una joven estudiante que fue madre podrá terminar la secundaria

Personal de la Defensoría de los Derechos de NIños, Niñas y Adolescentes de Cutral Co intervino para garantizar el derecho de la estudiante.

Una estudiante del CPEM N°6 de Cutral Co que cursa el último año, regresó para continuar con sus estudios luego de ser madre. Sin embargo, desde la dirección del establecimiento le dijeron que no podía hacerlo con su beba, en tanto el seguro institucional no contempla situaciones como ésta.