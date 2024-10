Una semana alborotada en Neuquén: viento, Vaca Muerta y bolsas rotas

Hablando del jefe de Estado, se conoció en el cierre de la semana, que el Gobierno nacional puso en marcha la venta de inmuebles ociosos para el Estado, que necesita ajustar en busca del tan mentado déficit cero. Por estos lares, son dos enormes terrenos en Villa La Angostura , uno de ellos expropiado por el mismo Estado años atrás -2014- por la obra de circunvalación en esa localidad cordillerana. Quizás la tan esperada ruta, es una de las tantas obras públicas que el Gobierno no encarará por el recorte.

villa la angostura terrenos.jpg

Mientras tanto, en Neuquén capital, algunos ya vaticinan que en el listado de inmuebles aparecerá el edificio del Comando de Avenida Argentina y la oposición plantea que todas estas ventas pasen por el Congreso para su autorización. Lo que también se venden son las represas y las hidroeléctricas, cuatro en total en la provincia, por lo que se puso en marcha un foro ciudadano para la defensa de los ríos y la recuperación de las centrales.

Aerolíneas Argentinas, otra empresa en manos del Estado que se pondrá en venta, o si hablamos correctamente será privatizada, es uno de los temas de la semana que arranca en el Congreso de la Nación.

Entre fotomultas y residuos

Octubre se termina y las semanas se pasan, como los automovilistas captados por las cámaras de las fotomultas que se conocieron en las últimas horas, y que realmente hacen pensar en lo mal que manejamos y la falta de respeto al peatón. ¿Será que habrá que poner infracciones más caras?

Imprudencias camaras Neuquén.mp4

Y si de caminar se trata, cuál peatón, en estos días, o más bien en las últimas semanas, he visto muy sucia la ciudad. No sé si ustedes lo notaron. Quizás fue por el viento, el mismo que no conocimos nombrar al principio, o las bolsas de residuos rotas por la gente en situación de calle, cuya presencia cada vez es más notoria y tristemente una realidad de la capital más importante de la Patagonia y de Vaca Muerta.

Gente durmiendo en rincones, hurgando bolsas de basura o viendo qué oportunidades hay para cometer algún hurto, son imágenes cada vez más significativas en la realidad de la capital neuquina. ¿Es por la pobreza? Quizás. O solo es el reflejo de un crecimiento desmedido con sus pro y sus contras.