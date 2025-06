Una toma de terrenos municipales cumple un mes en Aluminé: "No podemos salir"

Ibarra contó que a lo largo de estos días se presentó personal de la intendencia de Aluminé, quienes le solicitaron que se retiraran y no les ofrecieron una solución a su falta de vivienda.

"Hace unos días llegaron unos mediadores, supuestamente mediadores de Fiscalía, que vinieron con las ofertas típicas de siempre. Y ahora estamos esperando que sean los mediadores de la Defensoría los que puedan solucionar esto porque la verdad que hace un mes que estamos acá y no podemos salir, nuestras familias están afuera también prácticamente desamparadas", describió el vecino sobre la prohibición policial de salir y entrar de la toma.

Ibarra explicó que con esta prohibición no pueden salir a trabajar, porque si lo hacen ya no pueden volver al terreno que tomaron. Contó que por eso es que solo quedaron 10 personas y aclaró que les pidieron a sus esposas e hijos que se vayan a otro lado para no someterlos al frio. "Teníamos en ese momento tres niños y dos señoras mayores, pero les pedimos que se vayan. Yo decidí sacarlos porque, o sea, tampoco es justo exponer a estas personas. No me pareció justo. Muchísimo frío, tenemos algo acá hecho de nylon nomás", describió.

Falta de viviendas

El vecino, quien aseguró que es nacido y criado en Aluminé dijo que al menos hay 400 familias en esa localidad a la espera de la entrega de un lote para construir su vivienda.

"Yo me encuentro con mi hijo de 27 años tomando un terreno acá. Esto habla de la negación que hay de hace tantos años con el tema de terrenos, viviendas acá", aseguró el hombre, quien contó que trabaja de albañil, pero que lo que gana no le alcanza para comprar un terreno y construirse una casa.

El vecino contó que van a permanecer en el lugar hasta obtener respuestas y contó que están a la espera de personal de la Defensoría de Zapala quien se iba a presentar para interceder ate esta situación y buscar alguna solución al conflicto.

A días de la toma, fue el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez, quien se entrevistó con los ocupantes para ofrecerles participar de la mesa de trabajo, dijo que ellos les facilitaron un listado de 14 personas.

“Ellos resistieron a la mesa de trabajo porque está incluida, por supuesto, el desalojo del lugar. Es para poder trabajar en las posibilidades reales que hay de soluciones habitacionales, que no es un problema solamente de Aluminé, sino que es un problema en general en toda la provincia también. Ellos se resistieron a dejar el lugar para esta mesa de trabajo y fuimos intercambiando opiniones”, había explicado Sánchez.