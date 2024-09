¿Vacaciones en Brasil, cordillera o costa atlántica?: dónde conviene ir

En diálogo con LMNeuquén, Mariana Machado, de la agencia Buquebus Turismo, confirmó esta situación y agregó: "Si uno tiene dólares, es más fácil y accesible viajar al exterior ". No solo por el tipo de cambio que rige en la actualidad. La especulación es una variable que impacta de manera negativa en el mercado turístico interno a la hora de planificar un viaje.

"Los viajes al exterior se pueden pagar con casi un año de anticipación, y el costo no varía. Dentro del país, eso no es posible. Acá no te permiten congelar los precios. La especulación que hay, además, hace que las tarifas sean muy altas, un 100% arriba de lo que costaba, por ejemplo, una casa en la costa atlántica el verano pasado", advirtió la operadora turística.