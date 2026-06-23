Vuelve el Wiñoy Xipantu a Neuquén: detalles de los festejos del año nuevo mapuche en la meseta

Comunidades mapuche celebran el Año Nuevo este 24 de junio en el Lof Newen Mapu, el cambio de lugar por los conflictos judiciales en Vaca Muerta.

Las comunidades mapuche de Neuquén empiezan a celebrar este 24 de junio el Wiñoy Xipantu , el Año Nuevo originario que marca el solsticio de invierno y el renacimiento del ciclo natural. La ceremonia central, convocada por la Confederación Mapuche de Neuquén, se realizará a partir de las 9 en el territorio del Lof Newen Mapu .

El predio en la meseta es accesible en colectivo a través de las líneas 24 y 26, o en vehículo particular.

Hubo un cambio de sede en estos años, ya que el año pasado la celebración debió sortear un fuerte conflicto judicial. La comunidad Fvta Xayen había convocado al Wiñoy Xipantu en un campo de la zona de Los Pilares, en Tratayén , en pleno corazón de Vaca Muerta, territorio que reivindica como ancestral.

Año nuevo Mapuche (14).JPG La celebración del Año Nuevo Mapuche en Neuquén. Maria Isabel Sanchez

Este año, la convocatoria de la Confederación se traslada a un predio propio de la comunidad. La jornada incluye un Yafvtun, comida compartida con un asado para el que se pidió a los asistentes llevar medio kilo de carne por persona; un Gvxamkan, espacio de conversación en torno al mate; y el Gejupun, la ceremonia propiamente dicha, para la cual se solicitó llevar semillas enteras, sin partir, como ofrenda.

Año Nuevo Mapuche: la actividad en la UNCo

En paralelo, distintas instituciones educativas también se suman a los festejos. Este martes 23, a las 10, se realizará el séptimo izamiento de la Wenufoye —la bandera mapuche— en el Hall Central de la Universidad Nacional del Comahue (la primera en adoptar institucionalmente la interculturalidad en todo el país desde 2024), con la participación de la comunidad educativa y docentes de todos los niveles.

Al mediodía habrá un Misawvn, instancia de encuentro con alimentos y bebidas, y por la tarde se desarrollará un taller de mapuzugun en el aula C del edificio de Humanidades (entrada por avenida Argentina), que otorgará certificación a los docentes participantes. El objetivo declarado del espacio es avanzar en la incorporación del mapuzugun, la lengua originaria del Wallmapu, como lengua de enseñanza en las instituciones educativas.

Finalmente, el festejo se sigue llevando adelante, pero en otro lugar fuera de Vaca Muerta, en medio de un litigio de fondo entre el reclamo territorial mapuche y las escrituras de propiedad privada que aún no tiene resolución.

Qué es el Wiñoy Xipantu

El Wiñoy Xipantu —también escrito Wiñoy Tripantu o We Tripantu según la zona— es el Año Nuevo del pueblo mapuche y coincide con el solsticio de invierno austral, entre el 21 y el 24 de junio. Su nombre puede traducirse como "el retorno del sol" o "nueva salida del sol": marca el punto en que la noche más larga del año empieza a acortarse y el sol inicia su regreso, dando inicio a un nuevo ciclo natural.

año nuevo mapuche winoy xipantv El Año Nuevo Mapuche se celebra en el solsticio de invierno. El año pasado y este 14 de junio se realizará en Tratayén. Confederación Mapuche

Más que una fecha de calendario, para la cosmovisión mapuche representa la renovación de todas las formas de vida y el fortalecimiento del vínculo de respeto con la naturaleza, eje central de su espiritualidad. La celebración no se agota en un solo día porque suele comenzar con actividades internas en las comunidades desde el propio solsticio y culmina con una ceremonia central abierta, que incluye rogativas, cantos, danzas y el compartir de alimentos como expresión de reciprocidad comunitaria.