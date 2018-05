En diálogo con Catalina Dlugi, primero la rubia habló de su programa, Tardes nuestras, que se emite por la señal KZO, y de sus ganas de tener su propio ciclo en un canal de aire.

“El día de mañana me encantaría. Para mí, estar hoy con Robertito Funes (su co-conductor) en Tardes nuestras es un súper training, porque son dos horas por día”, contó la modelo y ex de Facundo Moyano.

El momento más esperado de la nota no tardó en llegar y cuando Catalina le preguntó sobre el programa de su archienemiga, que se inició en la conducción en el mismo canal que ella, Nicole fue tajante y en pocas palabras resumió: “Sí, igual no es lo mismo. Creo que le está costando el aire”.

P27-F01-nicole-neuman.jpg

“No vayas”

Por último, Neumann sorprendió al revelar cómo reaccionaron sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su relación con Cubero, al ver las peleas que protagonizaba su mamá con Pampita en la pista del “Bailando”.

“Mis hijas, cuando escuchan este rumor (de que podría ser la nueva jurado) del ‘Bailando’, me dicen ‘no, mamá... ¡si está Pampita, no vayas de vuelta!’. ¡Mi vida! Y yo les digo ‘no, chicas, no se preocupen’. No les gustaba la pelea que veían el año que estuve en el certamen”, contó la modelo.