“Los neuquinos no podemos tener un municipio con superávit fiscal y vecinos con déficit en su calidad de vida porque el Municipio no construye las obras que hacen falta. La estructura urbanística está orientada al negocio inmobiliario y no a resolver los problemas”, dijo el actual ministro de Energía de la provincia, y apuntó: “Para el intendente Horacio Quiroga, la culpa siempre la tiene otro. Primero les echó la culpa a los vecinos, después a los profesionales que diagramaron las obras hídricas, sólo falta que le eche la culpa de la lluvia al MPN. Para el intendente la solución al problema de las inundaciones es que no llueva”.

“Cada vez que llueve el intendente no hace obras, abre el paraguas, se ataja. Las obras no se hicieron. La ciudad se inundó en 2014 y en 2016”, sostuvo, y chicaneó: “La tercera es la vencida”.

Nicola señaló que en la ciudad “hay prioridades que saltan a la vista pero al intendente parece no preocuparle. Es de mal gusto tener superávit cuando los vecinos tuvieron el agua hasta las rodillas. ¿De qué sirve el superávit cuando la ciudad no soporta más una lluvia o un temporal de viento?”.

A su vez, dijo que la provincia va a construir “las obras de infraestructura que hacen falta para solucionar este problema” y recordó que ya se están realizando el mejoramiento, reacondicionamiento y sistematización del arroyo Durán. Precisó que la primera fracción de la etapa inicial del proyecto cuenta con el 50 por ciento de ejecución y tiene fecha de finalización en unos 60 días.

“Queremos que el Municipio se comprometa y también haga su parte”, disparó Nicola.

“La ciudad hoy no resiste una lluvia ni un temporal de viento”, insistió el candidato a concejal del MPN.

EL MPN inauguró una nueva web

Información del gobierno provincial y encuentros partidarios, además de publicaciones, actividades de los candidatos, de las autoridades actuales y el acceso a las redes sociales, forman parte del contenido de la nueva página web que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) lanzó de manera oficial.

El sitio es www.movimientopopularneuquino.org. La idea es sumar canales de comunicación y de información, que con fluidez complementen la tarea que realizan a diario las seccionales y la militancia partidaria.

“La tradición de un partido de más de 50 años se ve de este modo complementada con la incorporación de tecnología digital”, se indicó ayer desde el área de comunicación y prensa del partido provincial.