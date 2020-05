Nicole defendió su polémica nota sobre las vacunas y el aborto

“Opino que la doctora sí es antivacunas. Entiendo que por ahí Nicole no lo sabía, pero la médica es una persona bastante peligrosa y darle lugar es una manera de avalarla”, sostuvo Salum.

"A mí no me parece, porque en ese caso los periodistas que le hacen notas a gente como (el femicida) Barreda, o a violadores y asesinos en las cárceles, ¿hacen apología de eso? No me parece, uno puede escuchar o no la opinión de otra personas, dejarla pasar de largo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, estamos en un país democrático. Si esta médica dijera cosas tan graves, ¿cómo puede ser que no le hayan sacado la matrícula?", replicó la panelista del envío de El Trece.

"Depende de cómo lo hagas y cómo lo titules. Si después te preguntás si está bien que Barreda haya asesinado…", consideró SAlum, poniendo el foco en el debate sobre periodismo y apología.

"Nadie dijo eso. Ningún título fue si está bien o no lo que dijo la médica. Los títulos fueron 'los interrogantes que abre la doctora'", se defendió Nicole.

"La entrevista dio a que estaban haciendo una campaña contra las vacunas", planteó Salum. "Eso no dio la entrevista, sino las repercusiones", contrapuso ella a lo que el invitado manifestó: "Transmito la impresión que quedó del otro lado". "Lo importante es que Nicole haya aclarado que está a favor de las vacunas, porque si ella hubiera seguido con 'las vacunas...', estaríamos en el horno", agregó.

Cabe recordar que en un tramo del mano a mano de Neumann con Brandolino, la doctora hizo referencia a una diputada italiana y señaló: "En Italia todos saben perfectamente que la vacuna de la influenza produce interferencia viral y hace desarrollar el coronavirus. Se lo acusa directamente al gobierno italiano”".

"Nadie dijo 'vacunas no directamente en la entrevista. Al margen, no era una nota autorreferencial. Estás acusando a una persona de algo que no dijo ni piensa. Es rarísimo. Primero hay que escuchar bien lo que se va a refutar, quién dice qué, para después acusar. Ni la doctora se proclamó antivacunas en la entrevista que le hice", expresó Neumann, firme en su postura.

