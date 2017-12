Ninguneada

Mirtha Legrand sigue enojada con la organización de los Premios Tato 2017 y confesó que todo fue “muy desagradable”. La diva esperaba llevarse a su hogar alguno de los seis galardones por los que estaba nominada. Sin embargo, se retiró furiosa y con las manos vacías. “Fue todo muy desagradable”, aseguró ayer en diálogo con Intrusos. “Me ignoraron, nunca me sacaron al aire, nunca me hicieron un plano, en ningún momento. Yo no lucho por un premio. He ganado muchos premios a lo largo de mi vida y soy una mujer agradecida, pero no me gusta que me hagan sentir menos. Eso es muy feo”, reveló la Chiqui.