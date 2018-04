No habrá devolución de entradas del show de Viejas Locas

Tucumán. Lucas Salinas, el productor del frustrado show de Viejas Locas en Tucumán, aseguró que es imposible devolver las entradas y responsabilizó al cantante Pity Álvarez. “Lo que la gente pide y le corresponde es imposible hacer. No va a haber devolución de las entradas porque estoy pagando las cosas que le correspondían pagar a Pity. Sinceramente no sé qué decirle al público, pero yo hice todo para que el show se haga. No soy un garca ni desaparecí”, señaló sobre el concierto que no fue, al que asistieron unas siete mil personas. Hasta el momento no hay ninguna denuncia formal contra los organizadores.