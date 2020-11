No más clandestinas

Que el aborto deje de ser clandestino significa dejar de cargar con la vergüenza y la culpa que se nos impusieron desde siempre por no querer ser madres. Estamos pudiendo decir y decidir lo que queremos para nuestras vidas y nuestros cuerpos sin señalamientos de ningún tipo. Porque el aborto legal no es solo la práctica en sí misma. Es poder acceder a un sistema de salud sin que se nos juzgue y sin que un incómodo silencio quiebre el aire cuando hablamos con el personal médico. Es poder contarle a tu mamá con naturalidad que no querés estar embarazada. Es que, durante un cuestionario médico de rutina, respondas que tuviste un aborto provocado -y no espontáneo- sin miedo. Es ir a la farmacia y comprar misoprostol sin creer que es un pecado.