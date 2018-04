No pueden probar que el veneno sea ruso

El director del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa (DSTL) de Porton Down, Gary Aitkenhead, declaró que los científicos pudieron determinar que el veneno pertenece a la familia del Novichok, pero no pudieron descubrir dónde se fabricó. Aitkenhead confirmó al canal Sky News que la producción de la sustancia requiere “métodos extremadamente sofisticados”, quizás “solo al alcance de un actor estatal”. Además negó que, como sugiere Rusia, el veneno haya salido de Porton Down.

“No hay manera de que algo de este tipo haya salido de nosotros o haya cruzado los cuatro muros de nuestra instalación”, recalcó, sin aclarar si Porton Down tenía existencias de Novichok, o si lo había desarrollado. Por lo demás, Aitkenhead indicó que el gobierno británico se basó en “varias otras fuentes”, además de Porton Down, la máxima autoridad en armas químicas del país, para establecer el origen del Novichok utilizado. Para ello se requieren “otros insumos”, algunos basados en los servicios de inteligencia a los que el gobierno tiene acceso.

Porton Down se limita a “proporcionar la prueba científica de lo que es este agente nervioso en particular” y no le corresponde “decir dónde fue fabricado”, enfatizó. Y aclaró que no se conoce antídoto al Novichok y que ninguno de los Skripal está recibiendo alguno. Tanto padre como hija continúan internados, con graves.

En tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, exigió una exhaustiva investigación, con participación de su país, del ataque con gas nervioso contra un ex espía ruso en el Reino Unido. El mandatario citó al director del laboratorio de defensa del Reino Unido y dijo que “dada la falta de información precisa sobre el origen del agente nervioso usado, la velocidad a la que ha sido lanzada esta campaña anti-Rusia causa estupor. Los expertos internacionales dicen que estos químicos se producen en veinte países. La policía británica ha dicho que necesitan varios meses para esclarecer el asunto. No han descubierto el origen del gas, según un laboratorio”, dijo Putin, quien insistió con la persecución: “Esto es una campaña anti-Rusia. Pedimos una investigación y queremos formar parte de ella”, subrayó Putin.

“Es peor que la Guerra Fría, porque si la situación continúa evolucionando como lo está haciendo ahora, me temo que terminará en un escenario muy malo, podría desencadenar una guerra real”.Evgeny Buzhinsky. General retirado ruso quien fue negociador militar hasta 2009