"No quiero perderme ni loco el gran debut"

“Imaginate que ya me da bronca perderme un amistoso (por el del jueves ante La Amistad)... El partido contra Alvarado no me lo quiero perder ni loco, y trabajo para estar sí o sí”. Lo dijo Emmanuel Pontet, arquero de Independiente, que se recupera de una distensión en el isquiotibial izquierdo y mantiene la esperanza de llegar en condiciones al gran estreno en Mar del Plata, el próximo fin de semana, por el Federal A.