No se guardó nada y lo incendió a Fede Bal

Flor, la vedette favorita de la mamá del actor, aseguró: “Fede volvió a mandarme mensajes”. En diálogo con el ciclo radial La Tapa, agregó: “Me molesta que me ningunee y no me reconozca cuando le preguntan por mí”. Sobre la relación de la pareja del “Bailando” disparó: “Siento que la relación con Laurita Fernández es más comercial que amorosa”.