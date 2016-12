"Nuestra patria no necesita gerentes, sino gente sensible"

Neuquén.- El vicegobernador Rolando Figueroa otra vez se diferenció del titular del Ejecutivo provincial y salió abiertamente a pegarle al gobierno nacional. “Nuestra patria no necesita gerentes, necesita administradores probos y honestos a los que les importe el otro”, recalcó el titular de la Legislatura provincial. Y agregó: “La Patria no necesita un gerente de una petrolera o un CEO de una empresa, necesita gente sensible a la que le importe el otro. Por eso, ese es el rumbo que no debemos perder”.

Las duras palabras de Figueroa fueron durante el cierre de la quinta edición del programa Jóvenes Líderes, Políticos y Comunitarios, dependiente de la Legislatura provincial. Destacó a su vez que por primera vez se llevó a los jóvenes a conocer distintas localidades del interior, como Chos Malal o San Martín de los Andes. “Recorrieron diferentes regiones que componen nuestra provincia, eso seguramente les va a permitir entenderse más y ponerse en el lugar del otro. Eso es la empatía, que nos obliga a realizar un ejercicio mental, pero facilita mucho el saber convivir con la realidad cotidiana de los ciudadanos”, expresó.

Además, en el acto, donde se entregaron 51 certificados, el vicegobernador defendió las leyes de cupo joven y femenino, que con la reforma política pasó a ser paridad de género.

