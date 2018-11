Nueva teoría: investigan si Madeleine fue atropellada

Reino unido. Aunque todavía no se sabe qué pasó con ella, la Policía del Reino Unido está estudiando la teoría de que Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en Portugal en 2007 durante unas vacaciones, pudo haberse perdido al salir por sus propios medios en búsqueda de sus padres del departamento que alquilaba su familia. Según esta versión, una de las dos que las fuerzas de seguridad están analizando, la niña de 3 años se habría despertado sola en la villa de Praia da Luz, en Algarve, y no habría encontrado a sus padres, que estaban en un bar de tapas cercano. Entonces salió a buscarlos y se perdió, según reveló el periódico británico The Sun sobre la versión que barajan las autoridades. La policía incluso especula con que en esas circunstancias la niña podría haber sido atropellada por un conductor ebrio, que luego se habría llevado su cuerpo para enterrarlo. Esta teoría ya había sido considerada por las autoridades al principio de la investigación, pero ahora ha vuelto a convertirse en una de las posibles explicaciones del caso.