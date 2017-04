Nuevos aires

“Hace tiempo que venía trabajando para ver si podía salir de la cuestión deportiva, y en base a eso nació la propuesta de conducir el nuevo Viento a favor”, contó a LM Neuquén el anfitrión del ciclo radial que ya tuvo una experiencia en este rol hace varios años, cuando se puso al hombro Radiodeportes junto a Pablo Brandi y el Chino Ramos, ciclo que fue nominado al Martín Fierro de radio. “No es una función que desconozca, pero sí que no la practico desde hace un largo tiempo”.

“Es un programa que ya se ganó su espacio y su audiencia. Nuestra tarea, este año, es tratar de ajustarlo. En mi caso, me voy a tener que adaptar al formato, al estilo del programa y al horario de la siesta”, relató el flamante conductor, que ya lleva poco más de 15 años en la emisora, sobre las diferencias en cuanto al anterior temporada, a cargo de Luciano Carrera, Fernando Castro y Marina Chaar, quien también será parte del programa en el 2017, pero actualmente tiene licencia por maternidad.

“Va a haber nuevas secciones y la idea principal es darle una vuelta de rosca a lo informativo porque nos antecede Panorama de noticias y después, Viento a favor desemboca en el segundo programa informativo más importante que tiene la radio, como Vuelta de página”, concluyó el conductor sobre la vuelta del magazine.

El otro perfil por explotar de Guada

Guada Celave, ex conductora de Tarde Mix y actualmente a cargo de El muro de Guada en Radio Teen, es la flamante incorporación al equipo de Viento a favor. Comenzará a explorar un nuevo mundo, “mucho más serio”, como ella lo describe, lejos del perfil distendido que mostraba en las tardes de Canal 7. “Me dijeron que encajaría muy bien en el equipo y acepté. Para mí es todo nuevo. No sé si se me va a hacer más fácil o más difícil, pero al no saber tan bien de qué se trata, me genera un sustito, pero está bueno”.