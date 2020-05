Oesterheld y el héroe colectivo

No solo fue un talentoso contador de aventuras, también un hombre coherente entre el hacer y el escribir.

La coherencia entre hacer y escribir marcó la vida y obra de Oesterheld. No solo fue un talentoso contador de aventuras, también fue un hombre bueno y sensible o, como expresó Juan Sasturain, un hombre bueno que manifestaba su sensibilidad contando aventuras que no necesariamente “terminaban bien” pero dejaban en claro que había razones suficientes para sentirse cerca de sus personajes buenos. “El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, solo”, expresó alguna vez para explicar el camino de Juan Salvo, el protagonista de su magistral obra. Dignidad, coherencia y compromiso podríamos sumar a la hora de hablar de Oesterheld, quien escribió y vivió de acuerdo con lo que creía y le costó caro: cuatro hijas asesinadas por la dictadura militar, dos nietos secuestrados y recuperados posteriormente por la familia, y otros dos nacidos en cautiverio cuyo destino se desconoce.