Ofrece su virginidad para comprarle casa a su mamá

Rosalie se negó a ser fotografiada por completo y no tiene presencia en línea. Aun así, espera poder lograr lo que se propuso y que el dinero que le paguen la ayude a vivir sin preocupaciones financieras. En su oferta, menciona: “Nunca he salido con nadie y el contacto máximo que he tenido con otros chicos se limita a unos pocos besos”. De todos modos, aclara que prefiere perder su virginidad de esta manera a hacerlo con alguien que finalmente le termine rompiendo el corazón.