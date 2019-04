Organizan una vaquita para liberar a Lula

El ex presidente brasileño no tendría los tres millones de reales necesarios para pasar al régimen de carcelamiento semiabierto y ya buscan ayudarlo

Brasil. Tras recibir una reducción de su pena por la Justicia brasileña, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene la oportunidad de recuperar parcialmente la libertad en seis meses. Desde su entorno aseguran que el ex mandatario no cuenta con los recursos económicos para pagar la fianza ,por lo que sus seguidores ya comenzaron a organizar una colecta para desembolsar la cifra necesaria.