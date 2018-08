Osvaldo los delató

La versión tomó más fuerza cuando se conoció que ella se había mudado al exclusivo barrio Parque, dejando de lado la casa de Santa Bárbara que compartía junto al deportista.

Pese a esto, durante el domingo, en el instagram de Osvaldo, el perro de Pico, compartieron imágenes en las que se veía a la mascota con Pampita. Como si fuera poco, minutos después, Carolina subió una foto con el mismo paisaje de Nordelta de fondo que el que aparecía en las postales junto a Osvaldo. A partir de allí las alarmas de una nueva reconciliación de la pareja comenzaron a sonar.

Las postales junto al perro llamaron la atención de los periodistas chimenteros durante el domingo. Las postales junto al perro llamaron la atención de los periodistas chimenteros durante el domingo.

Sin embargo, el ex tenista tiró por la borda los rumores cuando cargó una imagen junto a sus sobrinas en Tandil, dando a entender que él y la ex de Vicuña no estaban en el mismo lugar. Según los chimenteros, la relación entre Pampita y Pico entró en crisis cuando la modelo le propuso formar una familia, con hijos de por medio, algo que, por el momento, no estaba en sus planes. En su historial hay varias crisis de las cuales pudieron salir fortalecidos como pareja. ¿Será Osvaldo quien los reúna?.

En otro lugar: en ese momento, Pico se encontraba junto a sus sobrinas en Tandil.

“Por ahora, no se separaron”

Teleshow se comunicó con un familiar directo de Pico Mónaco, quien manifestó que en realidad la pareja jamás se distanció. “Por ahora, no se separaron”, aseguró la fuente consulta por ese medio.

De ser cierto, tanto la modelo como el deportista están apostando al perfil bajo para disfrutar a pleno de su relación. Resta saber hasta cuándo se mantendrán ocultos.