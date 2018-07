De esta forma, la Sala L de la Cámara Civil consideró que los motores de búsqueda fueron responsables en los daños y perjuicios que le ocasionaron a la modelo por no cumplir con las medidas cautelares que les obligaban a bloquear todos los sitios.

El fallo también obliga a las empresas a indemnizar a Mazza con la suma de 500.000 pesos -cada uno-, más intereses.

El juez de la cámara, Víctor Fernando Liberman, aprovechó la oportunidad para hacer una dura crítica a los buscadores, teniendo en cuenta la gran cantidad de demandas a las que sean enfrentado por situaciones similares. “Desde siempre alegaron estos buscadores que no tienen el control de lo que indexan. ¡Vamos, otra vez! A los efectos de la responsabilidad por daños y lo he dicho antes, se quejan de que no tienen el control del Frankenstein que criaron”.

“Criaron un robot y el robot es inmanejable. El mundo está a merced de algoritmos, de inteligencia artificial, fuera de control”, agregó el magistrado, en beneficio de la argentina.

De esta forma, Mazza se suma a la larga lista de famosas argentinas que se enfrentaron a los poderosos buscadores por vincularlas a sitios pornográficos. Entre ellas aparecen Pamela David, Julieta Prandi, Florencia Peña, Jésica Cirio, Wanda Nara, Sofía Zámolo, Paola Krum, Evangelina Carrozo, Mariana Fabbiani, Soledad Fandiño y Eliana Guercio, entre los casos que más resonancia tuvieron.