Otro abuso, el de la Justicia

El beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por la Justicia neuquina al petrolero de Rincón de los Sauces, que fue condenado en 2016 a 9 años de prisión por violar a su sobrina de 11 años en cuatro oportunidades, representa un fallo que vuelve a victimizarla, vuelve a colocarla en ese infierno de la indefensión que tuvo que atravesar.

Si bien esta decisión judicial corresponde porque la sentencia contra el petrolero aún no está firme, refleja que quien puede pagar 5 millones de pesos (en este caso, en propiedades) tiene más chances de acceder y gozar el beneficio de estar en su casa que quien no puede juntar ese dinero. Para la víctima, la condena social sola no alcanza.

El 10 de junio de 2016 el petrolero fue declarado culpable por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado.

Este fallo judicial revictimizó a quien sufrió abuso sexual, la ubica otra vez en ese infierno que vivió.

Este fallo judicial provocará polémica porque representa un mensaje de desprotección hacia las mujeres que sufrieron situaciones similares a la de esta chica que con tan sólo 11 años rompió la mordaza a ese dolor infinito y le contó a su tía los abusos a los que en varias ocasiones la sometió su tío. Fue precisamente la esposa del petrolero quien escuchó la confesión de la menor.

Los delitos sexuales contra menores tienen como característica principal la ausencia de evidencias objetivas. Las declaraciones de la víctima y el agresor suelen constituir la única prueba.

Pero, en este caso, hubo un testigo presencial: la tía de la víctima y esposa del abusador que se volvió crucial para la causa.

A esta chica hoy la Justicia le abrió una vez más esa herida que creyó que ya estaba cerrada.