Los Simpsons tienen una relación muy estrecha con la Argentina y son muchos los episodios en los que se hace referencia al país o a famosos nacidos en esta tierra. El 15° episodio de la temporada número 28, llamado The Cad and the Hat (El canalla y el sombrero), fue estrenado recientemente y se hace una mención a Mar del Plata.

En este capítulo Homero sorprende a todos por sus desconocidas habilidades en el ajedrez. Barney, al verlo en acción, le dice: "¡Homero! Estás jugando como Polugayevski en Mar del Plata".

Lev Abrámovich Polugayevski fue un famoso ajedrecista soviético nacido el 20 de noviembre de 1935. Su primer gran éxito internacional fue, precisamente, en el torneo de esa disciplina llevado a cabo en Mar del Plata en 1962, cuando ganó el título de "gran maestro".

No es el primer guiño de Los Simpsons a la Argentina. Muchos creen que se debe a que su creador, Matt Groening, está casado con la argentina Agustina Picasso.